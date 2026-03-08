सवाई माधोपुर: खनन विभाग की टीम पर बजरी माफिया का हमला, होमगार्ड की राइफल ने बचाई जान

सवाईमाधोपुर। पुराने शहर की गलियों में रविवार सुबह ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने लोगों को दहला दिया। खनन विभाग की टीम बजरी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर थाने ले जा रही थी। तभी शहर भैरू दरवाजे के पास अचानक एक बोलेरो कार आई और उसमें सवार चार-पांच बदमाशों ने सरकारी वाहन को टक्कर मार दी। हालांकि बदमाश कोई नुकसान पहुंचाते उससे पहले ही बॉर्डर होमगार्ड ने राइफल तान दी। इससे बदमाश भाग गए। आरोपी भागते-भागते ट्रॉली से बजरी सड़क पर फैला गए।