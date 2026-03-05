राजस्थान के इस छोटे जिले की बड़ी छलांग: जोधपुर सहित कई बड़े जिलों को पछाड़ा

यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की लगन और प्रशासनिक सहयोग का परिणाम है। इंस्पायर अवार्ड में सवाई माधोपुर का दूसरा स्थान केवल आँकड़ों की जीत नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि यदि शिक्षा को नवाचार से जोड़ा जाए तो छोटे जिले भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। आने वाले वर्षों में यदि इसी तरह नवाचार आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता रहा तो सवाई माधोपुर निश्चित रूप से देशभर में एक मिसाल बनेगा।