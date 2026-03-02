होटल में करंट से कर्मचारी की मौत, मुआवजे की मांग पर हेलिपैड पर धरना

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के रणथंभौर क्षेत्र स्थित एक होटल में काम कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरिकेश मीणा (32) हाउसकीपिंग का कार्य करता था। रविवार शाम वह होटल में बिजली से जुड़े काम के दौरान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही होटल प्रबंधन ने पुलिस और परिजनों को जानकारी दी और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।