अलवर के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बवाल: शिवलिंग खंडित, गाय के बछड़े को काटकर फेंका

स्थानीय लोगों के अनुसार, तीन दिन पहले नंदी की मूर्ति की गर्दन टूटी हुई मिली थी। इसके बाद गणेश जी की सूंड भी खंडित पाई गई थी। उस समय आसपास बंदरों की मौजूदगी को कारण मान लिया गया था। लेकिन इस बार शिवलिंग को पूरी तरह से तोड़ा गया है और पास में पत्थर का मलबा भी पड़ा मिला है। इससे लोगों को संदेह हुआ कि यह घटना जानबूझकर की गई है।