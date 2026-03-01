VIDEO: अशोक लीलैंड के प्लांट में भीषण आग, पेंट सेक्शन में भड़की लपटें



जानकारी के अनुसार जिस स्थान पर आग लगी, उसके पास ही ट्रकों और बसों की कई चेचिस रखी हुई थीं। आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं और दूर से दिखाई दे रही थीं। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब एक से डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।