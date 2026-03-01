Alwar News: शोक सभा में पहुंचे सचिन पायलट, टीकाराम जूली की माता को दी श्रद्धांजलि



सचिन पायलट ने टीकाराम जूली को ढांढस बंधाते हुए कहा कि माता का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा और इस दुःख की घड़ी में पूरा परिवार व समर्थक उनके साथ खड़े हैं। उल्लेखनीय है कि जूली की मां चलती देवी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को पैतृक गांव काठूवास में किया गया।