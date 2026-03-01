सरिस्का के 10 किमी दायरे में चल रही खानों पर कसेगा शिकंजा, सरकार ने मांगा पूरा रिकॉर्ड

यह मामला राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया, तो इसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन केसीए अरुण प्रसाद ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर, खान विभाग ने भी अपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा है। बताया जा रहा है कि खान विभाग की सूची में 12 से 15 खानें बिना एनबीडब्ल्यूएल के झिरी व टहला में चल रही हैं। हालांकि खान विभाग ने कार्रवाई की बात अभी सार्वजनिक नहीं की है।