अलवर की पूर्णिमा तिवारी बनीं मिसेज़ इंडियन ओशन यूनिवर्स, श्रीलंका में करेगी देश का प्रतिनिधित्व

पूर्णिमा के पिता बाबूलाल गुप्ता और शिक्षिका माता राजरानी गुप्ता ने बताया कि पूर्णिमा इसी वर्ष श्रीलंका में होने वाले मिसेज़ यूनिवर्स 2026 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर 140 से अधिक देशों की प्रतिभागी हिस्सा लेंगी। डॉ. पूर्णिमा तिवारी पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में भोपाल में कार्यरत हैं।