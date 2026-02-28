28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan News: अब 20 KM कम हो जाएगी कठूमर से भरतपुर की दूरी, इस सड़क पर खर्च होंगे 22 करोड़ रुपए

Kathumar Bharatpur Road Project: कठूमर क्षेत्र को बजट में सड़क और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी बड़ी सौगात मिली है। कठूमर-नदबई मार्ग के नवनिर्माण और धौलागढ़ देवी मंदिर के विकास से क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Feb 28, 2026

Kathumar-Nadbai Road, Kathumar-Nadbai New Road, Road Project, Road Project in Kathumar, Road Project in Nadbai, Kathumar Bharatpur Road Project, Bharatpur Road Project

एआई तस्वीर

कठूमर। कठूमर-नदबई सड़क की चौड़ाई सहित नवनिर्माण कार्य और देवी धौलागढ़ मंदिर के विकास से क्षेत्र के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलने के साथ आवागमन, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट बहस के दौरान क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। इसके तहत कठूमर से नदबई (भरतपुर) मार्ग के 18 किमी हिस्से की चौड़ाई सहित नवनिर्माण पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

समय और ईंधन दोनों की बचत

यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराया जाएगा। इस सड़क के निर्माण के बाद कठूमर से भरतपुर तक की दूरी करीब 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। वर्तमान में नदबई जाने के लिए लोगों को टीकरी हुलयाना या खेरली होकर लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, जिससे दूरी और खर्च बढ़ जाता है। सड़क बनने के बाद नदबई और भरतपुर तक पहुंच सुगम हो जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

धौलागढ़ देवी मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ की स्वीकृति

बजट में पहली बार देवी धौलागढ़ मंदिर के विकास के लिए एक करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मंदिर परिसर में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था तथा श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। इससे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। लोगों का मानना है कि इन विकास कार्यों से कठूमर क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। विधायक रमेश खींची ने बताया कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को सरकार ने बजट में शामिल कर स्वीकृति प्रदान की है।

ये भी पढ़ें

Road Bridge Projects: सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया बड़ा तोहफा, 94 करोड़ से बदलेगी पाली-ब्यावर की सूरत, बनेंगी इतनी सड़कें और पुल
पाली
road-bridge project, road-bridge project in pali, road-bridge project in beawar, new roads, new roads in pali, pali new road project, pali news, rajasthan news ...

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 05:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan News: अब 20 KM कम हो जाएगी कठूमर से भरतपुर की दूरी, इस सड़क पर खर्च होंगे 22 करोड़ रुपए

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का के 1 से 10 किमी के दायरे में बिना अनुमति चल रहीं 22 से ज्यादा खानें

अलवर

बड़ी सौगात: 20 टाउन प्लानिंग योजना होगी लॉन्च, रामगढ़ में ADJ कोर्ट, जानें CM भजनलाल के बड़े एलान

Bhajanlal-Govt
अलवर

नाले से मिला युवक का शव: 19 फरवरी से था लापता; कोतवाली पुलिस जांच में जुटी

अलवर

श्याम मंदिर में भंडारा, जयकारों के साथ निकली भव्य निशान यात्रा

अलवर

रमजान के दूसरे जुमे पर मेव बोर्डिंग मस्जिद में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़, विशेष नमाज अदा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.