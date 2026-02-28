Rajasthan News: अब 20 KM कम हो जाएगी कठूमर से भरतपुर की दूरी, इस सड़क पर खर्च होंगे 22 करोड़ रुपए

यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराया जाएगा। इस सड़क के निर्माण के बाद कठूमर से भरतपुर तक की दूरी करीब 20 किलोमीटर तक कम हो जाएगी, जिससे यात्रियों को समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। वर्तमान में नदबई जाने के लिए लोगों को टीकरी हुलयाना या खेरली होकर लंबा मार्ग तय करना पड़ता है, जिससे दूरी और खर्च बढ़ जाता है। सड़क बनने के बाद नदबई और भरतपुर तक पहुंच सुगम हो जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।