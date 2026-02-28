बड़ी सौगात: 20 टाउन प्लानिंग योजना होगी लॉन्च, रामगढ़ में ADJ कोर्ट, जानें CM भजनलाल के बड़े एलान

Bhajan Lal Government's Big Gift: अलवर शहर के सुनियोजित विकास के लिए टाउन प्लानिंग योजना लॉन्च होगी। साथ ही रामगढ़ में एडीजे कोर्ट खुलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में की। ये प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों की ओर से प्राप्त हुए थे। सीएम ने कहा कि संभाग मुख्यालयों के अलावा बड़े शहरों के लिए सुनियोजित विकास के लिए 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं लॉन्च होंगी। इन शहरों में अलवर भी शामिल है।