27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

School Holiday Update: बच्चों की हो गई मौज! 10 साल बाद बदला नियम, जानें इस बार कितनी मिलेंगी गर्मियों की छुट्टियां

Rajasthan School Summer Vacation 2026 Update: "बड़ी खबर! राजस्थान शिक्षा विभाग ने बदला 10 साल पुराना नियम। 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल और 16 मई से शुरू होंगी गर्मियों की छुट्टियां। जानें 70 लाख बच्चों के लिए क्या है नया शेड्यूल।"

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 27, 2026

school Student

प्रतीकात्मक तस्वीर-फ्रीपिक

School Holiday Update: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्कूलों के समय और शैक्षणिक सत्र (Academic Session) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने पूरे 10 साल बाद इस व्यवस्था को बदला है, जिसका सीधा असर प्रदेश के करीब 70 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा।

1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र, गर्मी की छुट्टियों का शेड्यूल जारी

अब तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था, लेकिन अब इसे बदलकर 1 अप्रैल कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी नए कैलेंडर के अनुसार:

  • 1 अप्रैल से सभी सरकारी स्कूल खुल जाएंगे।
  • बच्चों की पढ़ाई 15 मई तक निरंतर जारी रहेगी।
  • इसके बाद भीषण गर्मी को देखते हुए 16 मई से 20 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) रहेगा।
  • छुट्टियों के बाद 21 जून से एक बार फिर स्कूलों का संचालन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा।
  • 70 लाख विद्यार्थियों के लिए 'बल्ले-बल्ले'शिक्षा विभाग के इस फैसले से प्रदेश के 70 हजार सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 70 लाख विद्यार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। 10 साल बाद हुए इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई के घंटों को व्यवस्थित करना और भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाना है। पहले जुलाई में सत्र शुरू होने के कारण पढ़ाई का काफी नुकसान होता था, जिसकी भरपाई अब अप्रैल से सत्र शुरू करके की जाएगी।
  • अभिभावकों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारीविभागीय आदेशों के अनुसार, 16 मई से शुरू होने वाली छुट्टियां बच्चों को बड़ी राहत देंगी। इस 35 दिनों से अधिक के अवकाश के दौरान बच्चे अपनी हॉबी क्लासेस या नानी के घर जाने का प्लान अभी से बना सकते हैं। शिक्षकों के लिए भी यह बदलाव नया अनुभव होगा, क्योंकि उन्हें अब नए सत्र की तैयारी मार्च के अंत तक पूरी करनी होगी।

ये भी पढ़ें

रामकथा बंदोबस्त में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई, स्कूल बंद होने के कगार पर आया… पहले कुत्ते पकड़ने में लगे थे टीचर
बूंदी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 08:50 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / School Holiday Update: बच्चों की हो गई मौज! 10 साल बाद बदला नियम, जानें इस बार कितनी मिलेंगी गर्मियों की छुट्टियां

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव को लेकर मदन दिलावर और डोटासरा के बीच तीखी तकरार, ‘चौकड़ी भुला दूंगा’ वाले बयान से गरमाई सियासत

Madan Dilawar, Govind Singh Dotasara
जयपुर

राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक जनता पर 7.92 लाख करोड़ का कर्ज, राजस्व प्राप्ति के अनुमान निकले फेल; जानें क्या है पूरी सच्चाई

Rajasthan Debt Hits 7 Lakh More Cr 8Cr People Under Stress as Revenue Targets Fail See Real Numbers
जयपुर

Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर में एलिवेटेड रोड को मिली स्वीकृति, 5 मार्च से शुरू होगा काम

Jaipur Sanganer elevated road gets approval work to begin on 5 March
जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे, 37 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan-Heat-Wave
जयपुर

Jaipur Traffic Jam : जयपुर का ट्रैफिक जाम खत्म करने का मिला सॉल्यूशन, द्रव्यवती नदी को लेकर विशेषज्ञों ने दिया बड़ा सुझाव

Jaipur traffic jam end Solution found Experts gave a big suggestion regarding Dravyavati river
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.