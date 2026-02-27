School Holiday Update: बच्चों की हो गई मौज! 10 साल बाद बदला नियम, जानें इस बार कितनी मिलेंगी गर्मियों की छुट्टियां

प्रतीकात्मक तस्वीर-फ्रीपिक
School Holiday Update: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्कूलों के समय और शैक्षणिक सत्र (Academic Session) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। विभाग ने पूरे 10 साल बाद इस व्यवस्था को बदला है, जिसका सीधा असर प्रदेश के करीब 70 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा।
अब तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था, लेकिन अब इसे बदलकर 1 अप्रैल कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी नए कैलेंडर के अनुसार:
