Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव को लेकर मदन दिलावर और डोटासरा के बीच तीखी तकरार, ‘चौकड़ी भुला दूंगा’ वाले बयान से गरमाई सियासत

डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराने से केंद्र से तीन हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने सवाल किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद नई मतदाता सूची तैयार हो चुकी है, फिर चुनाव पुरानी सूची से क्यों? इस पर जोगाराम पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि आपको कुछ पता नहीं है। उन्होंने कटाक्ष किया कि आप लोग कितने दिन होटलों में बंद रहे, बिड़ला ऑडिटोरियम में क्या भाषण हुए। डोटासरा ने पलटवार में कहा कि मेरा नाम गोविंद डोटासरा है, बीच में बोले तो चौकड़ी भुला दूंगा। पटेल ने जवाब दिया, हम भी चौकड़ी भुला सकते हैं।