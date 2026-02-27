27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे, 37 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Heat wave: राजस्थान में फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। जानें आगामी दिनों में मौसम कैसा रहेगा?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Feb 27, 2026

Rajasthan-Heat-Wave

राजस्थान में फरवरी में मई-जून जैसी गर्मी छुड़ा रही पसीने। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में सर्दी समय से पहले विदा हो गई है। प्रदेश में मई-जून जैसी गर्मी का असर फरवरी में ही देखने को मिल रहा है। राज्य में गुरुवार को दिन का पारा 37 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है।

प्रदेश में फरवरी के आखिरी सप्ताह में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेशभर में गुरुवार को दिनभर तेज धूप रही। जिसके चलते दिन में लोगों के पसीने छूट गए। बाड़मेर में सबसे अधिक दिन का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा 14 शहरों में दिन का पारा 33 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया।

रात का पारा बढ़ने से घरों में चलने लगे पंखे

यही हाल रात के न्यूनतम तापमान के हैं। रात का पारा बढ़ने से घरों में पंखे चलने लगे हैं। राज्य में रात का पारा 20 डिग्री तक पहुंच गया। तीन शहरों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। पारा सामान्य से सात डिग्री से अधिक रहा। फलोदी में रात का पारा 19.8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम केन्द्र के अनुसार होली त्योहार तक तापमान सामान्य रहेगा। ऐसे में होली पर गर्मी का असर देखने को मिलेगा।

प्रदेश के प्रमुख शहरों का तापमान

बाड़मेर में गुरुवार को अधिकतम तापमान 36.5, जैसलमेर में 34.8, जोधपुर में 34.7, चित्तौड़गढ़ में 34.6, बीकानेर में 34.3, जालोर में 33.9, चूरू में 33.4, प्रतापगढ़ में 33.1, कोटा में 33.3, उदयपुर में 32.9, अजमेर में 32.7, भीलवाड़ा में 32.5, पाली में 32.6, श्रीगंगानगर में 32.4, फतेहपुर में 32, जयपुर में 31.8, करौली में 31.8, बारां में 31.5, झुंझुनूं में 31.4, अलवर में 31, सीकर में 30.5 और सिरोही में 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम साफ रहने, जबकि अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान में गर्मी और बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro: जयपुर में इस नए रूट पर मेट्रो चलाने की तैयारी, भजनलाल सरकार के मंत्री ने दे दिए बड़े संकेत
जयपुर
Jaipur Metro Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 08:23 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे, 37 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव को लेकर मदन दिलावर और डोटासरा के बीच तीखी तकरार, ‘चौकड़ी भुला दूंगा’ वाले बयान से गरमाई सियासत

Madan Dilawar, Govind Singh Dotasara
जयपुर

राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक जनता पर 7.92 लाख करोड़ का कर्ज, राजस्व प्राप्ति के अनुमान निकले फेल; जानें क्या है पूरी सच्चाई

Rajasthan Debt Hits 7 Lakh More Cr 8Cr People Under Stress as Revenue Targets Fail See Real Numbers
जयपुर

School Holiday Update: बच्चों की हो गई मौज! 10 साल बाद बदला नियम, जानें इस बार कितनी मिलेंगी गर्मियों की छुट्टियां

school Student
जयपुर

Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर में एलिवेटेड रोड को मिली स्वीकृति, 5 मार्च से शुरू होगा काम

Jaipur Sanganer elevated road gets approval work to begin on 5 March
जयपुर

Jaipur Traffic Jam : जयपुर का ट्रैफिक जाम खत्म करने का मिला सॉल्यूशन, द्रव्यवती नदी को लेकर विशेषज्ञों ने दिया बड़ा सुझाव

Jaipur traffic jam end Solution found Experts gave a big suggestion regarding Dravyavati river
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.