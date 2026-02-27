Rajasthan Weather Update: राजस्थान में गर्मी के तेवर तीखे, 37 डिग्री के करीब पहुंचा पारा, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम?

यही हाल रात के न्यूनतम तापमान के हैं। रात का पारा बढ़ने से घरों में पंखे चलने लगे हैं। राज्य में रात का पारा 20 डिग्री तक पहुंच गया। तीन शहरों में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। पारा सामान्य से सात डिग्री से अधिक रहा। फलोदी में रात का पारा 19.8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम केन्द्र के अनुसार होली त्योहार तक तापमान सामान्य रहेगा। ऐसे में होली पर गर्मी का असर देखने को मिलेगा।