Good News : जयपुर की जनता के लिए अच्छी खबर, सांगानेर में एलिवेटेड रोड को मिली स्वीकृति, 5 मार्च से शुरू होगा काम

Good News : खुशखबर। जयपुर के सांगानेर में 240 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एलिवेटेड रोड को कार्योत्तर स्वीकृति मिल गई है। जेडीए कार्यकारी समिति की 260वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही 40 एमएलडी क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर की फाइनेंशियल बिड भी स्वीकृत कर दी गई है।