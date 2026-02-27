Madan Dilawar Announcement : मदन दिलावर की कई बड़ी घोषणाएं, राजस्थान के गांव में मंदिरों को मिलेंगे पट्टे, बिना अनुमति नहीं बिकेगा मीट

Madan Dilawar Announcement : राजस्थान के सभी गांवों में आबादी की जमीन पर बने मंदिरों को पट्टा मिलेगा, वहीं पंचायतों की एनओसी व बिना लाइसेंस मीट की दुकान चलाने पर प्रतिबंध लगेगा। सभी गलियों में शहरों की तरह स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी और अधिकारी को महीने में चार दिन गांव में रात्रि विश्राम कर योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही वहां की समस्याएं दूर करनी होगी। बुआजी के घर या ससुराल में ठहरकर रात्रि विश्राम की खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।