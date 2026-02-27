Rajasthan: होली से पहले राहत की खबर, राजस्थान में निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल खत्म; बसों का संचालन शुरू

इससे पहले राजस्थान में बसों की हड़ताल को लेकर बस ऑपरेटर और परिवहन विभाग अड़े रहे। परिवहन विभाग जहां बसों की हड़ताल को बेअसर कर बसों को चलवाने के प्रयास कर रहा था। वहीं, निजी बस ऑपरेटर बसों की हड़ताल को सख्ती से लागू करने के लिए सड़क पर उतर रहे थे। गुरुवार को ऐसे ही नजारे देखने को मिले। दरअसल, निजी बस ऑपरेटरों में कुछ संचालक बसों का संचालन करना चाहते हैं। ऐसे में परिवहन विभाग ने पुलिस सुरक्षा में सिंधी कैंप पर लोक परिवहन बसों में यात्री बैठाए। इस दौरान दिनभर पुलिस जाप्ता तैनात रहा।