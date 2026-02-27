Jaipur Traffic Jam : जयपुर का ट्रैफिक जाम खत्म करने का मिला सॉल्यूशन, द्रव्यवती नदी को लेकर विशेषज्ञों ने दिया बड़ा सुझाव

Jaipur Traffic Jam : सीकर रोड से अजमेर रोड, टोंक रोड या शहर में कहीं भी गंतव्य तक जाने के सफर में अगर आपकी सुबह-शाम भी जाम में फंसी गाड़ियों के बीच गुजरती है, तो जयपुर शहर के मध्य बह रही द्रव्यवती नदी अब आपके लिए उम्मीद की एक नई राह है। बढ़ते यातायात दबाव के बीच विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि द्रव्यवती के किनारे समर्पित पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विकसित किया जाए, जो शहर के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़े और सड़कों का बोझ कम करे।