Good News : जयपुर में 65 करोड़ से बनेगा ऑक्सीजन पार्क, जेडीए की नई योजना, मिलेंगी ढेर सारी सुविधाएं

Good News : जयपुर के विद्याधर नगर स्थित स्वर्ण जयंती पार्क को जेडीए ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित करेगा। इस पर जेडीए 65 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पार्क को चार हिस्सों में विकसित किया जाएगा और काम की शुरुआत भी कर दी गई है। 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क को ऑक्सीजन पार्क, बाल एवं गतिविधि क्षेत्र, साइंस पार्क और मजार डैम झील के रूप में विकसित किया जाएगा।
करीब 4.20 हेक्टेयर में प्रस्तावित ऑक्सीजन पार्क में वॉकिंग ट्रैक, म्यूजिकल फाउंटेन, ग्रीन आर्च और ओपन एयर थिएटर जैसी सुविधाएं होंगी। वहीं, मजार डैम को 8.90 हेक्टेयर की झील के रूप में विकसित कर उसके आस-पास मियावाकी वन लगाया जाएगा।
आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर विकास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने पार्क के विकास के साथ-साथ बाहरी हिस्सों और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
जेडीसी ने सीकर रोड पर चल रहे विकास कार्यों, यातायात प्रबंधन, वीकेआइ रोड नंबर-5 के सामने प्रस्तावित 100 फीट सेक्टर रोड और लोहा मंडी क्षेत्र की सड़कों की भी समीक्षा की।
