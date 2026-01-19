Good News : जयपुर में 65 करोड़ से बनेगा ऑक्सीजन पार्क, जेडीए की नई योजना, मिलेंगी ढेर सारी सुविधाएं

Good News : जयपुर के विद्याधर नगर स्थित स्वर्ण जयंती पार्क को जेडीए ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित करेगा। इस पर जेडीए 65 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पार्क को चार हिस्सों में विकसित किया जाएगा और काम की शुरुआत भी कर दी गई है। 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क को ऑक्सीजन पार्क, बाल एवं गतिविधि क्षेत्र, साइंस पार्क और मजार डैम झील के रूप में विकसित किया जाएगा।