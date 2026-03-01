18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Alert : राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, दो दिन आंधी-बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट

Rain Forecast Rajasthan : राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो-तीन दिनों तक तेज आंधी, मेघगर्जन, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Mar 18, 2026

सीकर में दोपहर में बारिश हुई। फोटो पंकज पारमुवाल

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में अगले दो-तीन दिनों तक तेज आंधी, मेघगर्जन, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसे में जहां आमजन को सतर्क रहने की जरूरत है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना है। इसका प्रभाव बुधवार को जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में रहा। यहां कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हुई और आंधी चली। आसमान में बादल छाए रहने से दिन का तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई। सबसे अधिक दिन के तापमान में गिरावट गंगानगर में 7.8 डिग्री की दर्ज की गई। बीकानेर में 6.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

सीकर में चने के आकार के ओले गिरे

सीकर में मंगलवार रात से पूर्वी हवाएं चलने के कारण मौसम हल्का सर्द रहा। अलसुबह आंशिक बादल छाए और बारिश के आसार नजर आए। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में नमी रही। दोपहर बाद अचानक मौसम पलटा और बादलों की गर्जना के साथ तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। बादल छाने के कारण हल्का अंधेरा छा गया। दौरान शहर में कई स्थानों पर चने के आकार के ओले गिरे। हवाएं थमने के साथ करीब दस मिनट तक बारिश का दौर चला। जिला मुख्यालय और रींगस क्षेत्र में दो-दो मिमी बारिश दर्ज की गई।

बारिश और मेघगर्जन की संभावना

विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 और 20 मार्च को इस सिस्टम का असर सबसे ज्यादा रहेगा। 19 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में तेज आंधी (40-50 किमी प्रति घंटा), बारिश और मेघगर्जन की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।

इसी तरह 20 मार्च को बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है। 21 मार्च को मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि 22 मार्च को बीकानेर संभाग में फिर से कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

किसानों को सलाह

मौसम विभाग ने विशेष रूप से किसानों के लिए सलाह जारी की है। खुले में रखी हुई फसल, अनाज और कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखने या ढककर रखने की अपील की गई है, ताकि बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान से बचा जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Alert : राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, दो दिन आंधी-बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Report 18 March: राजस्थान में सुबह से अलर्ट पर अलर्ट जारी, अब देर रात 12 जिलों में आई बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Alert Today, IMD Nowcast Warning Rajasthan, Orange Alert Rajasthan Weather, Yellow Alert Rajasthan News, Rajasthan Rain Thunderstorm Update, Jaipur Weather Forecast Today, Rajasthan Storm Warning 2026, IMD Jaipur Weather Update, Rajasthan Lightning Alert News, Rajasthan Strong Wind Warning, Weather News Rajasthan Today, Rajasthan Rain Forecast Update, Thunderstorm Alert Rajasthan India, Rajasthan Live Weather News, IMD Alert Rajasthan Districts
जयपुर

Rajasthan: राजस्थान दिवस से पहले CM भजनलाल ने खोला खजाना, 345 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

Bhajanlal Sharma
जयपुर

PATRIKA PODCAST : सम्प्रेषण है आत्मा का विषय

जयपुर

PATRIKA PODCAST : पूर्व नियोजित है माया का खेल

जयपुर

30 मार्च से बदलकर 19 मार्च क्यों हुआ राजस्थान दिवस? जानिए परंपरा और इतिहास का पूरा कनेक्शन

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.