Paper Leak: SOG का बड़ा खुलासा, राजस्थान में लीक हुआ था इस बड़ी परीक्षा का पेपर, बाबूलाल कटारा ने 60 लाख में बेचा

एसओजी जांच में सामने आया कि उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र में चलती बस में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों को पढ़ाने का मामला सामने आया था। इसी मामले में बाबूलाल कटारा को मार्च 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। इसके बाद उसे फर्स्ट ग्रेड अर्थशास्त्र, एसआई भर्ती परीक्षा और अब कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामलों में भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी अब इस बात की जांच कर रही है कि बाबूलाल कटारा के कार्यकाल में किन-किन प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर तैयार हुए और उनमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई।