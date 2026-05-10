Mother’s Day Special: मां ने अपनी किडनी देकर दी नई जिंदगी, तो बेटा छोड़ आया शहर का जमा-जमाया कारोबार

वर्ष 2012 में सफल ऑपरेशन के बाद भंवरलाल को नई जिंदगी मिली। इसके बाद उन्होंने पूना में अपना जमाया हुआ व्यवसाय छोड़ दिया और गांव लौट आए। गांव में उन्होंने छोटी दुकान शुरू की और खेती-बाड़ी का काम संभाल लिया। दो वर्ष पहले उनके पिता का निधन हो गया। तब से भंवरलाल परिवार सहित अपनी मां के साथ रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं। भंवरलाल का कहना है कि उनकी मां उनके लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। मां की वजह से ही उन्हें दूसरा जीवन मिला है। उनका कहना है कि सौ जन्म लेने के बाद भी वह मां का ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं।