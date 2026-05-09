Pali: ANTF की कार्रवाई से घबराए तस्कर, पेट्रोल डाल कार फूंकी, जलती गाड़ी से निकले डोडा पोस्त के कट्टे

सूचना के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को अवैध डोडापोस्त परिवहन की सूचना मिली थी। इसके बाद शनिवार सुबह करीब 10 बजे झीलवाड़ा से हरिओम आश्रम देसूरी की ओर आ रही संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया। टीम को देखते ही चालक ने कार मोड़ी और तेज रफ्तार में वापस झीलवाड़ा की तरफ भाग निकला।