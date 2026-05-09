Pali: पत्नी के शौक ने शादी के 1 साल बाद ही पति को पहुंचाया जेल, कपड़े-गहने, महंगे फोन-होम थियटर गिफ्ट देना पड़ा भारी

Rajasthan Theft Case: पाली शहर में पत्नी के महंगे शौक पूरे करना एक युवक को इतना भारी पड़ गया कि शादी के महज एक साल बाद ही उसे जेल की हवा खानी पड़ गई। मामला औद्योगिक थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक अपनी पत्नी को महंगे मोबाइल फोन, नए कपड़े, गहने और होम थियेटर जैसे तोहफे देता था। पत्नी को खुश करने के लिए उसने पहले आईफोन-13 गिफ्ट किया लेकिन जब उसकी भारी ईएमआई और अन्य खर्चे संभालना मुश्किल हो गया तो उसने चोरी का रास्ता अपना लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है।