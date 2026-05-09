Pali Road Accident : तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, 2 साल पहले हुई थी शादी

पुलिस ने बताया कि खैरवा गांव निवासी दिनेश (27 वर्ष) पुत्र भंवरलाल, अपने रिश्ते में अंकल के लड़के नरेंद्र (25 वर्ष) पुत्र डालाराम के साथ बाइक पर सवार होकर पाली से खैरवा गांव आ रहे थे। गांव से 2 किमी पहले उनकी बाइक को तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दिनेश और नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। इससे दोनों घायलों को पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया।