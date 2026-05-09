Pali Road Accident : तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 बहनों के इकलौते भाई की दर्दनाक मौत, 2 साल पहले हुई थी शादी

पाली. बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के बाहर जमा मृतक और घायल के परिजन, मृतक दिनेश। फोटो पत्रिका
Pali Road Accident : पाली सदर थाना क्षेत्र की खैरवा गांव के निकट पाली रोड पर शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है।
पुलिस ने बताया कि खैरवा गांव निवासी दिनेश (27 वर्ष) पुत्र भंवरलाल, अपने रिश्ते में अंकल के लड़के नरेंद्र (25 वर्ष) पुत्र डालाराम के साथ बाइक पर सवार होकर पाली से खैरवा गांव आ रहे थे। गांव से 2 किमी पहले उनकी बाइक को तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दिनेश और नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। इससे दोनों घायलों को पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया।
जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायल नरेंद्र को भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है।
दिनेश घांची अपनी दादी पेपीदेवी के निधन के बाद गांव आया था। दादी पेपीदेवी का 27 अप्रेल को निधन हो गया था। दादी के निधन के बाद दिनेश, पत्नी के साथ गांव खैरवा आया था। 6 मई को डागरी रात और 7 मई को गंगा प्रसादी कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम पूरा होने के बाद 8 मई को वह वापी जाने की तैयारी में था। पर इस बीच यह बड़ा हादसा हो गया।
घटना की जानकारी पर मृतक के रिश्तेदार और उसकी पत्नी भी रोते हुए बांगड़ हॉस्पिटल पहुंची। वह बार-बार पति से मिलवाने की जिद करती नजर आई। परिजनों ने उसे बताया कि दिनेश को जोधपुर रेफर किया गया है। इसके बावजूद उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। बाद में रिश्तेदार उसे समझाकर वापस खैरवा ले गए।
दिनेश तीन बहनों का इकलौता भाई और अपने पिता का इकलौता बेटा था। उसकी शादी 6 दिसम्बर 2023 को हुई थी। परिवार के लाडले की अचानक मौत के बाद घर में शोक का माहौल है।
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