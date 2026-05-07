DMIC Project: पाली-जोधपुर की बदलेगी तस्वीर, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में तेज हुआ काम, मिलेगा रोजगार

मुआवजा राशि का भुगतान खातेदारों को किया जा रहा है। भूमि के बदले नकद मुआवजा प्राप्त करने के लिए सहमति या विकल्प प्रस्तुत करने वाले खातेदारों को अब तक 15.81 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जिन काश्तकारों ने मुआवजे के रूप में विकसित भूमि प्राप्त करने का विकल्प चुना है, उन्हें भूमि आवंटन के लिए आरक्षण पत्र जारी किए जा रहे हैं। डीएमआईसी के तीसरे चरण-सी के लिए 1373.3594 हेक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति के लिए एजेंसी के माध्यम से रिपोर्ट उद्योग विभाग को भेजी गई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है।