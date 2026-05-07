सरिस्का में मानव वन्य जीव संघर्ष पर कैसे मिलेगा मुआवजा, पढ़ें यह खबर

विधिक टीम ने सरिस्का क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें मुआवजा प्रक्रिया की जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत पीएलवी, डीएलएसए अथवा वन विभाग को सूचना दें, निकटतम पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं, घटना की फोटो एवं वीडियो सुरक्षित रखें तथा घायल व्यक्ति या पालतू पशु का मेडिकल अवश्य कराएं। साथ ही एक-दो दिन के भीतर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने और त्वरित समाधान के लिए लोक अदालत का सहारा लेने की सलाह दी गई।