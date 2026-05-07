7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Police Station Attack: राजस्थान के गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर उपद्रवियों का हमला, SHO घायल, 17 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा; जानें पूरा मामला

Govindgarh Police Station Attack: राजस्थान में अलवर जिले के गोविन्दगढ़ में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बाइक जब्त करने से नाराज 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिए।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

May 07, 2026

Govindgarh Police Station attack

गोविन्दगढ़ पुलिस थाने पर पथराव। फोटो: पत्रिका

Govindgarh Violence News: अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के गोविन्दगढ़ में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बाइक जब्त करने से नाराज 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिए। उपद्रवियों ने पथराव और लाठी-डंडों से हमला कर थाना अधिकारी धर्म सिंह को घायल कर दिया। वहीं, कई पुलिस​कर्मियों को भी चोट आई है। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

जानकारी के अनुसार अलवर जिले के गोविन्दगढ़ थाना क्षेत्र में रात करीब 12 बजे दो युवक बाइक पर स्टंट कर रहे थे और तेज आवाज में पटाखे फोड़कर इलाके में दहशत फैला रहे थे। गोविन्दगढ़ थाने के एएसआई ने युवकों को रोककर समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक पुलिसकर्मी से ही उलझ पड़े। इसके बाद पुलिस बाइक को जब्त कर थाने ले आई।

बाइक जब्त किए जाने की सूचना फैलते ही करीब 100 से अधिक लोग पुलिस थाने के बाहर जमा हो गए। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और पुलिस थाने पर पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला किया और पुलिस वाहन के शीशे तोड़ दिए। इस हमले में थाना अधिकारी धर्म सिंह के चेहरे पर चोट आई।

17 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

पुलिस की पथराव की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी प्रियंका रघुंवशी सहित अलवर जिले के 17 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पथराव की घटना के बाद कोतवाली अलवर, एनईबी, शिवाजी पार्क, उद्योग नगर एमआईए, वैशाली नगर, सदर अलवर, टहला, रामगढ़, नौगांवा, लक्ष्मणगढ़, कठूमर, मालाखेड़ा, बड़ौदामेव, राजगढ़ और रैणी थाने से अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस रातभर से गांव में डेरा डाले हुए है।

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल

थाने परिसर में खून बिखरा दिखाई दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुटी है।

अब तक 20 उपद्रवी हिरासत में

पुलिस थाने पर हमले की घटना के बाद पुलिस गुरुवार तड़के से ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। वहीं, महिला पुलिसकर्मियों को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस हर स्थिति से निबटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुलिस ने अब ​तक 20 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी प्रियंका रघुंवशी का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

15 मई से खुलेगी 4.9KM लंबी मुकुन्दरा टनल, राजस्थान की सबसे चौड़ी सुरंग से दिल्ली-गुजरात का सफर होगा नॉन-स्टॉप
कोटा
Rajasthan Kota Mukundra Tunnel to be operational next month Delhi to Vadodara Traveling easy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 08:52 am

Published on:

07 May 2026 08:15 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Police Station Attack: राजस्थान के गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर उपद्रवियों का हमला, SHO घायल, 17 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा; जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Milk Price Hike: बढ़ गए दूध के दाम, राजस्थान में इतने रुपए महंगा हुआ सरस डेयरी का स्टैंडर्ड दूध

Milk Price Hike
अलवर

Alwar Crime: फेरों से ठीक पहले खुल गया दूल्हे का राज, शादी में पहुंची युवती ने लगाया बलात्कार का आरोप

Wedding News
अलवर

Alwar News: काली मोरी अंडरपास के लिए ब्लॉक की तारीख फाइनल, इस दिन 10 घंटे तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें

Kali Mori Underpass
अलवर

सरिस्का की ‘जान’ दो बाघिन, इनकी अठखेलियां पर्यटकों को लुभा रही

अलवर

Alwar News: पिता ने अपने ही 6 साल के बेटे को जहर देकर मारा, पत्नी की हर निशानी मिटाना चाहता था, उम्रकैद की सजा

Court Judgement
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.