Police Station Attack: राजस्थान के गोविंदगढ़ पुलिस थाने पर उपद्रवियों का हमला, SHO घायल, 17 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा; जानें पूरा मामला

Govindgarh Violence News: अलवर। राजस्थान में अलवर जिले के गोविन्दगढ़ में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बाइक जब्त करने से नाराज 100 से अधिक लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिए। उपद्रवियों ने पथराव और लाठी-डंडों से हमला कर थाना अधिकारी धर्म सिंह को घायल कर दिया। वहीं, कई पुलिस​कर्मियों को भी चोट आई है। इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।