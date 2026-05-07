Alwar Crime: फेरों से ठीक पहले खुल गया दूल्हे का राज, शादी में पहुंची युवती ने लगाया बलात्कार का आरोप

जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ निवासी धर्मसिंह मीणा की बारात 5 मई को दुल्हन के घर पहुंची थी और शादी की रस्में चल रही थीं। इसी दौरान एक युवती ने मौके पर पहुंचकर आरोप लगाया कि धर्मसिंह ने शादी का झांसा देकर चार साल तक उसका देह शोषण किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद वधु पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया। बाद में युवती ने आरोपी के खिलाफ शहर के एक थाने में मामला भी दर्ज करा दिया।