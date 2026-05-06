51 ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचा दूल्हा तो JCB से दुल्हन पक्ष ने किया स्वागत, राजस्थान की इस अनूठी शादी के हर जगह हो रहे चर्चे

उधर वधू पक्ष की ओर से भी बारात का भव्य स्वागत किया गया। शाम करीब 4 बजे हनवंतगढ़ सीमा पर जेसीबी मशीन और ढोल-नगाड़ों के साथ वधु पक्ष के लोग पहुंचे। यहां फूल मालाओं से बारातियों का स्वागत किया गया। साथ ही चाय, नाश्ता और कोल्डड्रिंक की व्यवस्था कर मेहमानों का आदर-सत्कार किया गया। महिलाओं ने पारंपरिक मंगलगीत गाकर माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। इस अनोखी की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है।