Rajasthan: हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उससे पहले ही उजड़ गया सुहाग, शादी के 4 दिन बाद हादसे में दूल्हे की मौत

घटना के बाद नवविवाहिता पत्नी, माता-पिता और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि हरिकृष्ण शांत, मिलनसार और मददगार स्वभाव का युवक था। उसकी असमय मृत्यु से न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। गांव में हर कोई इस हादसे से स्तब्ध है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है।