2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में बीजेपी MLA पिटाई मामले में सचिन पायलट की एंट्री, कहा- कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, निष्पक्ष जांच हो

Rajasthan politics: पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने श्रीगंगानगर में सामने आए मारपीट के मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

May 02, 2026

BJP MLA Jaideep Bihani

विधायक जयदीप बिहाणी और सचिन पायलट। फाइल फोटो- पत्रिका

श्रीगंगानगर। भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी से जुड़े मारपीट मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पहले जहां विधायक की ओर से अधिकारी-कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे, वहीं शुक्रवार को अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी नेता अब विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

निष्पक्ष जांच कराने की मांग

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हाल ही में श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक से जुड़े मामले में अधिकारियों पर मारपीट के गंभीर आरोप सामने आए थे, जिसके बाद कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी।

पायलट ने आगे कहा कि अब इस मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें एईएन जगनलाल बैरवा ने जमानत मिलने के बाद प्रेस वार्ता में विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल, कपड़े फाड़ने, प्रताड़ित करने और शरीर पर चोट के निशान दिखाने जैसी बातें शामिल हैं।

पूरा प्रकरण गंभीर प्रकृति का

उन्होंने कहा कि सामने आए वीडियो और तस्वीरों में संबंधित कर्मचारी के साथ बर्बरता और गंभीर चोटें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। यह पूरा प्रकरण गंभीर प्रकृति का है और इसकी उच्चस्तरीय, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और आम जनता का कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।

वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य और श्रीगंगानगर से विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी अंकुर मगलानी ने मारपीट की एक घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक जयदीप बिहाणी और उनके साथियों पर आरोप लगाया है कि बिहाणी की मानसिक स्थिति बेहतर प्रतीत नहीं होती।

मगलानी ने यहां एक बयान में कहा कि भाजपा के स्थानीय विधायक बिहाणी और उनके गुर्गों ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के सहायक अभियंता जगन्नाथ बैरवा, परियोजना प्रबंधक शाहनवाज हसन और एलएंडटी के योजना प्रबंधक सोहम परमार के साथ कथित मारपीट की।

'विधायक सेवा केंद्र' को बताया यातना केंद्र

उन्होंने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि विधायक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मगलानी ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि विधायक बिहाणी ने स्वामी दयानंद मार्ग पर अपने निवास के पास स्थित एक दुकान में बनाए गए यातना केंद्र को एसडी कॉलेज परिसर में स्थानांतरित कर दिया है और इसे 'विधायक सेवा केंद्र' का नाम दे रखा है।

अपने घर के समीप बने इस यातना केंद्र में शहर के एक प्रतिष्ठित डॉ. श्यामसुंदर को अगवा कर लाने और मारपीट कर उनकी आंख फोड़ देने की घटना को शहरवासी अब तक नहीं भूले हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में विधायक बिहाणी के कुछ गुर्गे पुलिस जांच में दोषी भी पाए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें

Bharatpur Firing: बिना पूछे साली की शादी में पहुंची पत्नी, बौखलाए पति ने मारी गोली और फिर खुद को उड़ाया
भरतपुर
Bharatpur Firing Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 May 2026 02:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में बीजेपी MLA पिटाई मामले में सचिन पायलट की एंट्री, कहा- कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, निष्पक्ष जांच हो

पत्रिका लाइव अपडेट

CSK vs MI Playing 11 Live Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के गांवों में अब खुद चलकर आएगी 'नौकरी'! 2 लाख पंचायतों में तैनात होंगे 'करियर ग्रोथ ऑफिसर'

MOU Pic
जयपुर

भैराणा धाम बचाने की जंग: औद्योगिक क्षेत्र के विरोध में साधु-संतों का अग्नि तप, सरकार को दी जिंदा समाधि की चेतावनी

जयपुर

Rajasthan Police का बड़ा खुलासाः बैंक खाते का 'ये इस्तेमाल' आपको भी पड़ सकता है भारी, 110 गिरफ्तार

Bank Account
जयपुर

जयपुर में गोदाम में लगी भीषण आग: धूं-धूं कर जला लाखों का सामान, आसमान में छाया काला धुआं, मचा हड़कंप

जयपुर

फिल्टर फेल … नलों से निकले पीले बदबूदार पानी ने पकड़ा ‘सफेद झूठ’, बीसलपुर सिस्टम से जयपुर में आया दूषित जल

Yellow water supply sparks
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.