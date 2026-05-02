राजस्थान में बीजेपी MLA पिटाई मामले में सचिन पायलट की एंट्री, कहा- कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, निष्पक्ष जांच हो

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हाल ही में श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक से जुड़े मामले में अधिकारियों पर मारपीट के गंभीर आरोप सामने आए थे, जिसके बाद कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई थी।