Bharatpur Firing: बिना पूछे साली की शादी में पहुंची पत्नी, बौखलाए पति ने मारी गोली और फिर खुद को उड़ाया

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राधिका बिना पति की अनुमति के अपने मायके में आयोजित शादी समारोह में आई थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पुलिस का मानना है कि इसी पारिवारिक विवाद के चलते राघवेंद्र ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र पेशे से ट्रक चालक था और उसकी शादी को करीब चार साल हो चुके थे। दोनों का एक तीन साल का बेटा भी है, जो अब पिता के साए से वंचित हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घटना के हर पहलू को खंगाला जा रहा है।