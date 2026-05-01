Bharatpur LPG Crisis : नए एलपीजी कनेक्शन पर अस्थाई रोक, डीबीसी की सुविधा भी बंद

Bharatpur LPG Crisis : दुनिया के किसी एक कोने में होने वाला युद्ध कैसे आपकी रसोई तक पहुंच सकता है, इसका ताजा उदाहरण एलपीजी के रूप में सामने आया है। ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध जैसी स्थिति ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। होर्मुज की फिर से बंदी ने एक बार फिर एलपीजी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने नए एलपीजी कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को 10 मार्च फिलहाल के लिए अस्थाई रोक दिया है। अगर आप भी नया गैस कनेक्शन लेने की योजना बना रहे थे तो आपको अब अनिश्चितकाल के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।