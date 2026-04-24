Rajasthan: कच्ची रसोई गिरने से 2 मासूम भाई-बहन की दर्दनाक मौत, मजदूरी करने गए थे माता-पिता

Real Brother-Sister Died In Deeg: राजस्थान से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल डीग जिले के कामवन थाना क्षेत्र के गांव लेवड़ा में घर में बनी मिट्टी की कच्ची रसोई अचानक भरभराकर गिर गई, जिसके नीचे दबकर दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे आपस में सगे भाई-बहन थे। घटना के समय घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था ।