जालोर: सगाईशुदा युवती का अपहरण कर बनाया बंधक, जबरन शादी का प्रयास, जानें पूरा मामला

युवक के अनुसार 20 अप्रेल की रात युवती उसके घर पहुंची और अपने परिजनों की ओर से जबरदस्ती शादी कराने की बात कही। इसके बाद दोनों विवाह के उद्देश्य से जोधपुर की ओर रवाना हुए, लेकिन 21 अप्रेल को रास्ते में युवती के परिजनों ने तीन गाड़ियों में पीछा कर उन्हें रोक लिया ।