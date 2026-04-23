चर्चा में गहलोत और पायलट की फोटो, BJP बोली- जिसे नकारा कहा वो कभी साथ नहीं दे सकता

मदन राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत ने मीडिया से कहा कि देखिए हम साथ- साथ हैं। फिर ये मत कहना साथ नहीं है। फोटो खिंचवा दो। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है कि कितना मतभेद है। फोटो खिंचवाकर साबित करना, इसका मतलब है कि दोनों के बीच कितने अंतर्द्वंद है। जिसको निकम्मा नकारा कहा है वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो कभी जीवन में साथ नहीं हो सकता। ये नाटक करते हैं।