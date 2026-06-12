Jaipur Factory Blast: पुलिस-प्रशासन की अनदेखी से सुलगता रहा पटाखों का काला कारोबार, 500 मकान तलाशे, 100 गोदाम चिन्हित

इस खेल में सुरक्षा नियमों को बारूद की तरह उड़ा दिया जाता है। नतीजे में कभी पानों का दरिबा जलता है, कभी खोह नागोरियान कांप उठता है। सवाल सिर्फ अवैध पटाखों का नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम का है, जिसकी अनदेखी से यह कारोबार सालों से फल-फूल रहा है और हर हादसे के बाद भी जारी है। जयपुर सहित राजस्थान में कई जगह न केवल मजदूरों की जान जोखिम में है, आम लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ रही है।