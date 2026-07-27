Rajasthan Politics: ना सीएम भजनलाल शर्मा- ना वसुंधरा राजे, ना गहलोत-पायलट; ‘इंस्टाग्राम फॉलोअर्स’ की दौड़ में ये नेता सबसे टॉप पर

राजस्थान की राजनीति में जब भी डिजिटल दबदबे और लोकप्रियता की बात होती है, तो अमूमन लोगों के दिमाग में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत या युवा नेता सचिन पायलट का नाम ही आता है। लेकिन जब इंस्टाग्राम के आधिकारिक आंकड़ों और फॉलोअर्स की गिनती का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड निकाला गया, तो एक चौंकाने वाला और बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। राजस्थान सरकार के मौजूदा मंत्रियों की बात करें तो इंस्टाग्राम फ़ॉलोअर्स की रेस में उद्योग मंत्री और पूर्व ओलंपिक पदक विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 19 लाख (1.9 Million) फॉलोअर्स के साथ नंबर-1 के पायदान पर काबिज हो चुके हैं। जबकि मंत्रियों से इतर अगर बात करें तो शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी सभी दिग्गजों को पछाड़ते हुए 31 लाख (3.1 मिलियन) फ़ॉलोअर्स के साथ कहीं आगे निकले हुए हैं।