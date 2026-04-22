‘फोटो खींच लो… फिर बोलोगे बनती नहीं है, सचिन पायलट से हाथ मिलाते हुए पत्रकारों से बोले अशोक गहलोत

गहलोत की गाड़ी जैसे ही इंदिरा भवन परिसर में रुकी, सचिन पायलट उनसे मिलने आगे बढ़े। इसी दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू की। मौके पर मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'फोटो ले लो… फिर कहोगे बनती नहीं है।' उनके इस बयान पर वहां मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया और सचिन पायलट भी मुस्कुरा दिए।