जयपुर के इतिहास में पहली बार अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे की इंटरनेट बंदी, ये है असल वजह

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज सोमवार 8 जून 2026 को इतिहास में पहली बार अतिक्रमण हटाने के नाम पर 24 घंटे की इंटरनेट बंदी हो रही है। दरअसल, जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से जयपुर के उपनगरीय और तेजी से विकसित हो रहे इलाकों- जगतपुरा और मालवीय नगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों और पुराने कब्जों को ध्वस्त करने का एक अभियान शुरू किया गया है। यही वजह है कि पहली बार किसी अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए शहर के एक बहुत बड़े हिस्से में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। प्रशासन को इस बात की पूरी आशंका थी कि इस बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कुछ असामाजिक तत्व माहौल को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर की लिखित सिफारिश पर जयपुर के संभागीय आयुक्त सरवण कुमार ने एहतियातन तौर पर Netbandi करने के सख्त आदेश जारी कर दिए।