Jaipur internet Ban: जयपुर में 24 घंटे की नेटबंदी, सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर यूजर बोले- छुट्टी ही घोषित कर दो

आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर तथा जयपुर उत्तर एवं जयपुर पूर्व जिलों के 30 से अधिक थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इनमें रामगंज, गलता गेट, माणक चौक, सुभाष चौक, आमेर, ब्रह्मपुरी, नाहरगढ़, कोतवाली, जालूपुरा, संजय सर्किल, शास्त्रीनगर, भट्टा बस्ती, विद्याधर नगर, जयसिंहपुरा खोर और जयपुर पूर्व जिले के सभी थाना क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें बस्सी, कानोता, तूंगा, आदर्श नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, जामडोली, एसएमएस अस्पताल, गांधी नगर, लालकोठी, मोतीडूंगरी, एयरपोर्ट जयपुर, मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, बजाज नगर, खोह नागोरियान, सांगानेर, प्रताप नगर, रामनगरिया और मालपुरा गेट थाना क्षेत्र शामिल हैं।