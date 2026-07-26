Kargil Vijay Diwas: जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था- पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा, नवाज शरीफ के छूट गए थे पसीने

साल 1999 तक भारत और पाकिस्तान तब तक तीन जंग लड़ चुके थे। रिश्तों पर पड़ी बर्फ पिघलाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साहसी फैसला लिया। दिल्ली से लाहौर तक मैत्री बस सेवा की शुरुआत की। खुद बस में सवार होकर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर पहुंचे। वह अपने साथ क्रिकेटरों व बॉलीवुड के सितारों को लेकर भी लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ (1999) ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने लाहौर डेक्लरेशन (लाहौर घोषणा पत्र) पर हस्ताक्षर किए। जब अटल बिहारी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। उसी दौरान पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बने। भारत के पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी में जुटे थे।