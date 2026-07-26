Dharmendra Pradhan Resignation: शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्रों की ऐतिहासिक जीत, अब NTA पर बैन और सख्त कानून की मांग: NSUI

NSUI Vinod Jakhar: देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक NEET-UG धांधली और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक विवादों के बीच आखिरकार देश के शिक्षा तंत्र में एक बड़ा भूचाल आ गया है। चौतरफा घिरे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में उन्होंने देश की एकता, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते हुए पद छोड़ने की बात कही। हालांकि, इस घटनाक्रम के तुरंत बाद छात्र राजनीति का पारा और अधिक चढ़ गया है।