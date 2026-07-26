Uddhav Raj Thackeray Joint Rally: उद्धव-राज ठाकरे की रैली को लेकर मुंबई में सुरक्षा बढ़ी, चप्पे-चप्पे पर निगरानी

Mumbai High Alert: आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कें रविवार सुबह से ही भारी सुरक्षा बलों, ट्रैफिक डायवर्जन से जहां परेशानी का सामना करना पड़ा वहीं आम लोगों में उत्साह भी देखने को मिला। दादर स्थित ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी पार्क और वीर सावरकर मार्ग पर 'विजय मार्च' में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में छात्र और युवा हाथ में तिरंगा लिए पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक भीड़ को संभालने के लिए मुंबई पुलिस को चप्पे-चप्पे पर अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा है।