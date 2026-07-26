ज्यादा दमदार, पर ठोस नेतृत्व की कमी… अन्ना आंदोलन से अलग था जंतर-मंतर प्रदर्शन, क्या बोले विशेषज्ञ

बहरहाल, शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किए जाने और प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद सीजेपी ने जंतर-मंतर पर अपना 37 दिन से चल रहा अपना धरना समाप्त कर दिया। हालांकि सीजेपी ने स्पष्ट कहा कि उसका अभियान यहीं खत्म नहीं होगा। संगठन अब शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। इसके लिए सीजेपी जल्द ही सरकार को परीक्षा सुधारों से जुड़ा 5-सूत्रीय चार्टर सौंपेगी। इस मुद्दे पर सरकार के साथ आगे भी बैठकें होंगी।