‘लॉक अप 2’ में पामेला सेरेना का बड़ा खुलासा, बताया- स्टूडेंट लाइफ में लगाती थी क्रिकेट मैचों पर सट्टा

जब पामेला को अपना सीक्रेट बताने के लिए कहा गया, तो बड़ी स्क्रीन पर 'मैच फिक्सिंग' शब्द लिखा आया। जिसे देखकर पामेला एक पल के लिए घबरा गईं। इसके बाद उन्होंने तुरंत स्थिति को साफ करते हुए बताया कि मामला मैच फिक्सिंग का नहीं बल्कि बुकीज के जरिए सट्टेबाजी का था। पामेला ने खुलासा करते हुए कहा, "जब मैं यूके में एक स्टूडेंट थी, तो मेरा एक दोस्त कई भारतीय और इंटरनेशनल क्रिकेटरों का करीबी था। उसे टीम के अंदर की टिप्स मिलती थीं कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सा खिलाड़ी रन बनाएगा। लंदन में सट्टेबाजी (Betting) लीगल है। मैंने उन इनसाइडर टिप्स के आधार पर बुकीज के जरिए दांव लगाना शुरू किया और बहुत पैसे कमाए। लेकिन मुझे अपने इस काम पर बिल्कुल गर्व नहीं है।"