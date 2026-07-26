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Jana Nayagan Box Office Collection Day 3: ‘जन नायकन’ ने उड़ाया गर्दा, शनिवार को बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के पहुंची करीब

Jana Nayagan Collection Day 3: थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' रिलीज के पहले दिन से ही तूफानी कलेक्शन कर रही है। अब तीसरे दिन यानी शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, फिल्म ने धांसू कलेक्शन कर एक बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड़ तोड़ दिया है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jul 26, 2026

Jana Nayagan Box Office Collection Day 3 thalapathy vijay film beat surya and trisha krishnan Karuppu record

विजय थलपति फिल्म जन नायकन (Photo Source- File Photo)

Jana Nayagan Box Office Collection Day 3: सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की बहुप्रतीक्षित और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ रही है। फिल्मों से संन्यास लेने और राजनीति में पूर्ण रूप से एक्टिव होने से पहले विजय की इस अंतिम फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह फिल्म साल के शुूरुआत में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कई विवादों और कानूनी पचड़ों में फंसने की वजह से इसकी रिलीज में काफी समय लग गया। अब इस फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं और शनिवार को इसका कलेक्शन बेहद शानदार रहा है। अब ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।

जन नायकन ने शनिवार कितना किया कलेक्शन?

सैकनिल्क (Sacnilk) के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म जन नायकन ने अपने तीसरे शानदार को धांसू कलेक्सन कर गर्दा उड़ा दिया है। फिल्म की कमाई में तीसरे दिन 28.50 करोड़ रुपये के कलेक्शन किया और 34.8% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। जन नायकन को देश भर में 12,299 शो मिले, जहां कुल ऑक्यूपेंसी 38.7 प्रतिशत रही।

इसके साथ ही भारत में 'जन नायकन' का कुल नेट कलेक्शन 92.35 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 108.34 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। जिस रफ्तार से फिल्म कमाई कर रही है, उसे देखते हुए रविवार यानी चौथे दिन इसके 100 करोड़ क्लब में आसानी से शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

दुनियाभर में 170 करोड़ का आंकड़ा किया पार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी विजय का जलवा कायम है। ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने तीसरे दिन 20 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे विदेशी बाजार की कुल कमाई 63.50 करोड़ रुपये हो गई है। कुल मिलाकर 'जन नायकन' ने दुनिया भर में तीन दिनों में 171.84 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है।

जन नायकन ने सूर्या की 'करुप्पु' का रिकॉर्ड तोड़ा

वहीं, जन नायकन ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। फिल्म ने तीन दिनों के कलेक्शन के मामले में सूर्या (Suriya) की हालिया फिल्म 'करुप्पु' को काफी पीछे छोड़ दिया है। 'करुप्पु' ने अपने पहले तीन दिनों में कुल 68 करोड़ रुपये (पहला दिन: 15.50 करोड़, दूसरा दिन: 24.15 करोड़, तीसरा दिन: 28.35 करोड़) कमाए थे, जबकि 'जन नायकन' ने 92.35 करोड़ रुपये बटोर कर बड़ी बढ़त बना ली है।

एच. विनोथ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विजय थलपति के अलावा पूजा हेगड़े, ममिता बैजू और मोनिशा ब्लेसी, बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और विजय की आखिरी फिल्म होने के कारण सिनेमाघरों में दर्शकों का हुजूम उमड़ रहा है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं।

विजय थलापति की फिल्म ‘जन नायकन’ हुई रिलीज, थिएटर में नाचे लोग, बजी सीटी और तालियां, आतिशबाजी से बदला माहौल

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Updated on:

26 Jul 2026 08:38 am

Published on:

26 Jul 2026 08:37 am

Hindi News / Entertainment / Tollywood / Jana Nayagan Box Office Collection Day 3: ‘जन नायकन’ ने उड़ाया गर्दा, शनिवार को बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के पहुंची करीब

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