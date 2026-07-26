Jana Nayagan Box Office Collection Day 3: ‘जन नायकन’ ने उड़ाया गर्दा, शनिवार को बनाया रिकॉर्ड, 100 करोड़ के पहुंची करीब

Jana Nayagan Box Office Collection Day 3: सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की बहुप्रतीक्षित और आखिरी फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayagan) बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ रही है। फिल्मों से संन्यास लेने और राजनीति में पूर्ण रूप से एक्टिव होने से पहले विजय की इस अंतिम फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह फिल्म साल के शुूरुआत में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन कई विवादों और कानूनी पचड़ों में फंसने की वजह से इसकी रिलीज में काफी समय लग गया। अब इस फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं और शनिवार को इसका कलेक्शन बेहद शानदार रहा है। अब ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।