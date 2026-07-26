‘पाकिस्तान के साथ PoK के अलावा किसी और मुद्दे पर नहीं होगी बातचीत’ कारगिल दिवस पर राजनाथ सिंह का बयान

राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि पाकिस्तान में आतंक अब सरकारी नीति का हिस्सा बन गया है। वहां सेना और उग्रवादियों के बीच का फ़र्क पूरी तरह खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी और उन्हें सपोर्ट करने वाली सरकार को अलग-अलग नहीं देखा जाएगा।