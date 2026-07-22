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छात्रों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा, राजनाथ सिंह का विपक्ष पर तीखा आरोप

Rajnath Singh Statement: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधा और उन पर देश के युवाओं के विचारों का इस्तेमाल करने और गुस्से का मनगढ़ंत नाटक रचने का आरोप लगाया।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Jul 22, 2026

Rajnath Singh Statement

Rajnath Singh on Opposition, photo- ANI

Rajnath Singh Statement: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधा और उन पर देश के युवाओं के विचारों का इस्तेमाल करने और गुस्से का मनगढ़ंत नाटक रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरे संगठनों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए, उन्होने कहा, दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय हैं।
यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक माहौल बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

छात्रों की शिकायतों के प्रति सरकार संवेदनशील

राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार छात्र समुदाय की शिकायतों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने छात्रों की हर बात सुनें और उसका समाधान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के जागरूक, समझदार और समझदार युवा ऐसी गुमराह करने वाली कोशिशों को समझेंगे और वे उन्होंने कहा, हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम तरक्की, विकास और राष्ट्र-निर्माण का रास्ता चुनें।

जनता को गुमराह करने की कोशिश

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम यह पक्का करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी देश, खासकर हमारे छात्रों और युवाओं के साथ कोई अन्याय न हो। और मेरा यह मानना है कि, कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा बनाया गया गुस्सा, भावना, जनता, खासकर बच्चों और युवाओं को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश है। हम युवाओं की भावनाओं और उत्साह के पूरी तरह से समर्थक हैं और संसद अभी चल रही है।

लोकतंत्र में चर्चा की जगह संसद, सड़क नहीं

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चर्चा के बजाय सड़क पर आंदोलन चुनने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, मेरा मानना ​​है कि विपक्ष संसद के बजाय संसद में मुद्दों को सुलझाने के लिए गलत प्रयास कर रहा है। लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा करने की जगह संसद है, जहां विपक्ष पूरी तरह से आजाद है। उन्होंने विपक्ष से सदन को चलने देने की अपील की।

उन्होने कहा कि, अगर विपक्ष गंभीर है, तो उसे चल रहे मॉनसून सत्र के कामकाज में रुकावट नहीं डालनी चाहिए और संसद में जो भी जरूरी बातें हैं, उन पर चर्चा करनी चाहिए और सदन और सरकार का ध्यान खींचना चाहिए।

Delhi Protest: छात्रों के मुद्दे पर अड़ा रहा विपक्ष, भारी हंगामे के बाद राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित

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Updated on:

22 Jul 2026 03:38 pm

Published on:

22 Jul 2026 03:28 pm

Hindi News / National News / छात्रों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा, राजनाथ सिंह का विपक्ष पर तीखा आरोप

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