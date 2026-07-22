छात्रों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा, राजनाथ सिंह का विपक्ष पर तीखा आरोप

Rajnath Singh Statement: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को विपक्ष पर निशाना साधा और उन पर देश के युवाओं के विचारों का इस्तेमाल करने और गुस्से का मनगढ़ंत नाटक रचने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरे संगठनों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर बोलते हुए, उन्होने कहा, दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय हैं।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग देश के छात्रों और युवाओं को राजनीतिक माहौल बनाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।