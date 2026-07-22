CJP Protest Row: ‘पुलिस को मिलना चाहिए ऐसे लोगों पर गोली चलाने का अधिकार’, दिल्ली प्रदर्शन पर राष्ट्रपति को परमहंस आचार्य का पत्र

परमहंस आचार्य ने कहा कि पुलिस को संविधान के दायरे में रहते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, प्रशासन पर हमला होता है या हिंसक गतिविधियां होती हैं तो पुलिस को प्रभावी कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह छात्रों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश को बांटने के लिए देश-विरोधी तत्वों की साजिश है। जरूरत पड़ने पर पुलिस को ऐसे लोगों पर गोली चलाने का अधिकार दिया जाना चाहिए।